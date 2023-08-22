В игре «Мир танков» появится Сталинград образца 1942 года

В игре «Мир танков» появится Сталинград образца 1942 годаВместе с легендарной музыкальной композицией
Компания Lesta Games анонсировала новую игровую локацию для популярного проекта «Мир танков».
Геймеры смогут погрузиться в атмосферу Сталинграда 1942 года, города, который стал символом героизма и стойкости во времена Великой Отечественной войны.
Новая карта будет включать в себя знаменитые объекты города, такие как тракторный завод, пропилеи, речной вокзал и мельница Гергардта.
Команда разработчиков уделила особое внимание деталям и исторической достоверности. Они тщательно изучали референсы и консультировались с историками, чтобы воссоздать атмосферу Сталинграда максимально правдоподобно.
Однако стоит отметить, что карта будет иметь игровую адаптацию и не претендует на полную историческую точность.
Дополнительным акцентом станет музыкальное сопровождение. В сотрудничестве с Imperial Orchestra и композитором Дмитрием Кошелёвым была создана аранжировка на основе песни «Священная война».