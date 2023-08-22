В игре «Мир танков» появится Сталинград образца 1942 года

Геймеры смогут погрузиться в атмосферу Сталинграда 1942 года, города, который стал символом героизма и стойкости во времена Великой Отечественной войны.

Новая карта будет включать в себя знаменитые объекты города, такие как тракторный завод, пропилеи, речной вокзал и мельница Гергардта.