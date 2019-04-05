В игре Rage 2 нашли секретную матерную озвучку от лондонских гопников

Компания Bethesda Softworks рассказала о чит-кодах, которые используются в игре Rage 2, чей релиз запланирован на 14 мая 2019 года.

Эти официальные чит-коды предоставляются в составе специальных изданиях игры, а также могут быть разблокированы у неигрового персонажа Мага пустоши за внутриигровую валюту.

Например, есть чит-код для активации озвучки комментатором Тимом Китцроу, легендарного «голоса спортивных игр». Чит-код «Сын Тора» делает игрока электрическим, а «Антикатапульта» используется для катапультирования наоборот.

Среди всего прочего в игре есть чит-код под названием Diamond Geezer. Он активирует озвучку, сделанную актёром Дэнни Дайером на кокни с использованием нецензурной лексики. Отметим, что кокни представляет собой один из самых известных лондонских просторечных диалектов. Название пошло от пренебрежительно-насмешливому прозвища лондонцев из низших слоёв, фактически этаких столичных британских гопников.