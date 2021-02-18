В игру о выживании в космосе No Man's Sky добавили возможность приручать инопланетных зверей

Так, после загрузки соответствующего обновления у пользователей появляется возможность взять инопланетного зверя с собой в путешествие. Кроме того, их можно приручать и тренировать. Что интересно, по время занятий инопланетные создания могут общаться с игроком напрямую.

Космические “питомцы” способны искать ресурсы, отмечать опасности, освещать дорогу, охотиться на опасную фауну, выкапывать сокровища и прочее. Кроме того, после достижения определенного возраста зверь способен отложить яйца, которые игроки могут инкубировать. Также геймеры смогут проводить генетические модификации над инопланетными яйцами, в результате чего создаются редкие виды, которыми можно торговать.