В игры для шлемов виртуальной реальности начали добавлять рекламу

Facebook уже несколько лет исследует взаимодействие пользователей с устройствами Oculus для настройки рекламы в социальной сети. Однако теперь она разместила рекламу непосредственно в VR.

Как и в обычных приложениях от Facebook, компания c помощью Oculus будет собирать данные о предпочтениях пользователя. В данном случае, эти предпочтения ограничатся опытом взаимодействия с самим продуктом и VR-экосистемой. При этом данные с камер и микрофонов для настройки рекламы передаваться не будут - они останутся на устройствах, судя по заявлениям представителей компании.

Пользователям будет дано два варианта взаимодействия с рекламой в виртуальной реальности. В первом случае, рекламное объявление можно открыть в местном браузере Oculus Quest, во втором - сохранить его в приложении Oculus Explore.

Долю дохода разработчиков от рекламы в своих приложениях Facebook пока что не раскрывает.