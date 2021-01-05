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В IKEA появились муляжи PlayStation 5 и Xbox Series X для «примерки» при покупке мебели
Но нашлись и те, кто усомнился в их реальном существовании
Как известно, Xbox Series X и PlayStation 5 — достаточно дефицитные устройства. А что делать, если хочется и консоль купить, и понимать, как она будет смотреться с новым ремонтом от IKEA? Специально для этого последняя добавила в своих оффлайн-магазинах муляжи консолей нового поколения — таким образом клиентам предлагается «примерить» игровые приставки при покупке мебели.
Оригинальный пост с фотографией, на которой запечатлены «обманки», опубликовал пользователь Reddit под ником TomaccoTastesLikeGma. На ней можно увидеть, что то ли деревянные, то ли картонные муляжи повторяют основной силуэт каждой из консолей. На них даже имеется надпись: «Какое решение для хранения мультимедиа-устройств от IKEA подходит для моей огромной игровой консоли достойной мемов?».
К слову, наличие подобной фразы вызвало ряд сомнений среди пользователей «главной страницы интернета». Но нашлись и те, кто уверяет, что видели подобные муляжи и в других магазинах IKEA. Сама компания пока что не дала каких-либо комментариев по этому поводу.