В IKEA появились муляжи PlayStation 5 и Xbox Series X для «примерки» при покупке мебели

Оригинальный пост с фотографией, на которой запечатлены «обманки», опубликовал пользователь Reddit под ником TomaccoTastesLikeGma. На ней можно увидеть, что то ли деревянные, то ли картонные муляжи повторяют основной силуэт каждой из консолей. На них даже имеется надпись: «Какое решение для хранения мультимедиа-устройств от IKEA подходит для моей огромной игровой консоли достойной мемов?».