В интернет-магазинах появились первые упоминания о новой Assassin's Creed про викингов

Так, буквально только что в сети была замечена страница с игрой Assassin’s Creed Ragnarok, причем не абы где, а на одном из самых популярных интернет-магазинов на планете — Amazon.com. Правда, утечка была замечена на немецком сайте компании, но это не отменяет надежности слива, так как очень часто именно подобным образом игроки по всему миру узнают о существовании новых проектов задолго до их официального анонса. Что интересно, на сайте было представлено не стандартное издание, а по всей видимости более полная версия, называемая “Вальгаллой”.