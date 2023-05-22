В «каэс на дасте»: куда делись компьютерные клубы?История рассвета, заката и возрождения компьютерных клубов
В 90-х и 00-х компьютерные клубы были на каждом углу, куда они пропали и что творится на рынке таких мест, рассказываем
В 90-х годах в России появились компьютерные клубы, которые стали местом встреч школьников для игры в сетевые игры на компьютерах. В клубах царила особая атмосфера, где хулиганы мешали другим, а предприимчивые игроки уговаривали «админов» продлить время игры. Именно эти клубы стали основой для развития гейминга и киберспорта в России.
Популярность компьютерных клубов объяснялась несколькими факторами. Во-первых, российская зима побуждала молодёжь искать развлечение в виртуальном мире. Во-вторых, не каждая семья могла позволить себе домашний компьютер, поэтому клубы стали доступным местом для игры. Таким образом, компьютерные клубы стали основой для развития соревновательного гейминга и киберспорта.
С появлением клубов в середине 90-х годов начали появляться непрофессиональные киберспортивные команды. Проводились соревнования на разных уровнях, где победителям вручали небольшие призы. В 1999 году в Москве состоялся первый крупный турнир по StarCraft, где победившая команда получила системный блок стоимостью $700. Вскоре после этого люди стали зарабатывать деньги на гейминге, например, создавая собственные игровые серверы. Киберспорт в России получил официальный статус в 2016 году, и российские игроки сегодня выступают на мировой сцене.
В 2022 году игровая и компьютерная индустрия в России столкнулись с несколькими проблемами. Одна из них была связана с отсутствием специализированного программного обеспечения из-за ограничений. Но многие клубы нашли выход, перейдя на российские аналоги, которые не уступают зарубежным в возможностях.
Закупка игрового оборудования стала ещё одной проблемой. Крупные производители приостановили свою деятельность в России, и клубы больше не могли работать напрямую с официальными дистрибьюторами и получать гарантийное обслуживание. Однако проблемы с постгарантийным обслуживанием во многом регулируются российским законодательством о возврате товара, и, возможно, скоро появятся новые решения этой проблемы.
Современные компьютерные клубы стремятся удовлетворить запросы различных геймеров. Для молодых игроков и тех, кто хочет стать профессиональными киберспортсменами, клубы предлагают образовательные программы и тренировки по популярным киберспортивным дисциплинам. Для более взрослой аудитории, такой, как офисные работники, клубы улучшают свой сервис, предлагая рестораны для ужинов перед игрой и кальяны для дополнительного отдыха.
Индустрия компьютерных клубов также экспериментирует с новыми форматами и услугами, чтобы привлечь внимание аудитории. Например, один клуб разрабатывает робособак, которые будут выполнять функции официантов. Этот проект не только поразит посетителей, но и создаст рабочие места для людей с ограниченными возможностями. Гейминг и компьютерные клубы предоставляют огромные возможности для предпринимателей.