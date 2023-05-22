В «каэс на дасте»: куда делись компьютерные клубы?

В 90-х годах в России появились компьютерные клубы, которые стали местом встреч школьников для игры в сетевые игры на компьютерах. В клубах царила особая атмосфера, где хулиганы мешали другим, а предприимчивые игроки уговаривали «админов» продлить время игры. Именно эти клубы стали основой для развития гейминга и киберспорта в России.

Популярность компьютерных клубов объяснялась несколькими факторами. Во-первых, российская зима побуждала молодёжь искать развлечение в виртуальном мире. Во-вторых, не каждая семья могла позволить себе домашний компьютер, поэтому клубы стали доступным местом для игры. Таким образом, компьютерные клубы стали основой для развития соревновательного гейминга и киберспорта.

С появлением клубов в середине 90-х годов начали появляться непрофессиональные киберспортивные команды. Проводились соревнования на разных уровнях, где победителям вручали небольшие призы. В 1999 году в Москве состоялся первый крупный турнир по StarCraft, где победившая команда получила системный блок стоимостью $700. Вскоре после этого люди стали зарабатывать деньги на гейминге, например, создавая собственные игровые серверы. Киберспорт в России получил официальный статус в 2016 году, и российские игроки сегодня выступают на мировой сцене.