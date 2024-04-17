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Игры
Опубликовано 17 апреля 2024, 07:00
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В каких играх на PS5 Pro будет повышенная частота кадров

Новинка обещает быть интересной
Консоль PS5 Pro, выход которой ожидается в этом году, обещает существенные улучшения для уже вышедших и будущих игр.
В каких играх на PS5 Pro будет повышенная частота кадров
© Ferra.ru

Sony предлагает разработчикам новый графический режим, сочетающий технологию суперразрешения PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) с частотой 60 кадров в секунду и эффектами трассировки лучей.

Хотя Sony стремится к реализации данного режима, лейбл «PS5 Pro Enhanced» смогут получить и игры, демонстрирующие прочие улучшения.

Примером может служить повышение целевого или максимального разрешения, а также добавление эффектов трассировки лучей – все без изменения частоты кадров.

Также PS5 Pro будет включать режим «ультра-ускорения» для старых игр, который обеспечит преимущества даже для игр, не получивших специальных патчей. Правда, коснется это лишь тех проектов, частота кадров в которых не залочена.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
Теги:
#PlayStation 5 Pro
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#игровая консоль
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#PLAYSTATION 5