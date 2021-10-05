В Китае детям разрешат онлайн-игры только по выходным

Как сообщает источник, новые правила были приняты Государственным управлением по делам прессы и печати КНР с целью защиты несовершеннолетних от игровой зависимости. Согласно документу, все игровые провайдеры обязаны ограничивать доступ детей и подростков к своим ресурсам на время не более 1 часа с пятницы по воскресенье, а также не более 2 часов в праздники. Кроме этого, провайдеры обязаны проверять подлинность персональных данных геймеров и не допускать регистрации фейковых аккаунтов с целью сокрытия фактического возраста.

Для контроля Госуправление по делам прессы и печати КНР запустило специальный ресурс, посредством которого общественность сможет оставлять жалобы на нарушение игровыми сервисами вышеуказанных правил. Пользователи смогут жаловаться в случаях, если провайдер разрешает несовершеннолетним пользователям войти в систему не под настоящим именем, позволяет находиться в системе дольше установленных властями временных рамок, а также взимает чрезмерную плату.