В Китае допустят лишь соответствующие социалистическим ценностям игры

Так, чтобы игра попала на крупнейший в мире рынок ей необходимо проходить по пяти критериям, набрав как минимум три балла по каждому пункту. В то же время, если тайтлу удалось набрать четыре или пять баллов — он становится приоритетным для публикации.

Известно, что в список критериев вошли: концептуальность (оценка мира игры и его соответствие ценностям социализма), качество (анализ сценария и его основанности на научных фактах), оригинальность дизайна (проверка на заимствование), культурный подтекст (способна ли игра способствовать продвижению китайской культуры) и этап разработки (проверка завершенности работы).