Игры
Сегодня в 12:27
В Китае допустят лишь соответствующие социалистическим ценностям игры
Игры должны соответствовать и другим критериям, вроде культурного подтекста
Стало известно, что власти Китая ввели новую систему допуска видеоигр. Как выяснилось, допускать начнут те тайтлы, которые соответствуют социалистическим ценностям.
Так, чтобы игра попала на крупнейший в мире рынок ей необходимо проходить по пяти критериям, набрав как минимум три балла по каждому пункту. В то же время, если тайтлу удалось набрать четыре или пять баллов — он становится приоритетным для публикации.
Известно, что в список критериев вошли: концептуальность (оценка мира игры и его соответствие ценностям социализма), качество (анализ сценария и его основанности на научных фактах), оригинальность дизайна (проверка на заимствование), культурный подтекст (способна ли игра способствовать продвижению китайской культуры) и этап разработки (проверка завершенности работы).