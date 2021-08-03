В Китае начали автоматически блокироваться игры, если ребёнок играет слишком долго

Как стало известно порталу Gametech, компания объявила о такой инициативе после множественных статей в крупных китайских СМИ. Издания называли игры «опиумом для ума», «электронными наркотиками» и «опасностью для нации». К тому же после этого у Tencent резко в цене упали акции.

Пока ограничение касается только игр Tencent, а конкретно одной из них — Honor of Kings. Игроки, которые по китайским законам не являются совершеннолетними, не смогут играть больше 1 часа в обычные дни, и только 2 часа в праздничные. Также будут введены новые пользовательские условия, по которым дети младше 12 лет не смогут совершать внутриигровые покупки. Отмечается также, что у каждого аккаунта будет свой идентификатор — чтобы дети не могли использовать аккаунты взрослых.