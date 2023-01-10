В Китае начали продавать отменённую карманную консоль Lenovo Legion Play

Несмотря на это, прототипы устройства недавно начали продавать в Китае. Девайс получил 7-дюймовый FullHD-дисплей с поддержкой технологии HDR 10, встроенными игровыми контроллерами и процессором Snapdragon 888 от Qualcomm в качестве основы.

Работает консоль под управлением Android 11, что вполне логично, учитывая, что её анонс ожидался ещё в 2021 году. Вес устройства — 436 г.

До конца не совсем понятно, почему Lenovo по итогу решила не выводить Legion Play на рынок. Планировалось, что девайс будет ориентирован на облачный гейминг и составит конкуренцию другими портативным консолям на базе Android, таким как Logitech G Cloud и Razer Edge.

Цена прототипов в так и не выпущенного устройства Lenovo составляет около 160 долларов.