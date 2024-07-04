В Китае начался приём предзаказов на портативную консоль в стиле Nintendo Game Boy

Известно, что устройство работает на платформе Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2 с графическим процессором Adreno A32, оснащено 3,92" OLED-экраном с разрешением 1240х1080 пикселей. Также предусмотрена активная система охлаждения.

Консоль получила стандартные органы управления, как то: один стик, тачпад, триггеры L/R, нераздельную крестовину, кнопки ABYX и другие инструменты. При этом такие характеристики, как объём памяти и ёмкость аккумулятора, не раскрываются.

В Китае для оформления предзаказа необходимо внести предоплату в размере 1599 юаней — лишь часть от полной стоимости. Сколько Pocket DMG стоит полностью, пока неизвестно.