В Китае начался приём предзаказов на портативную консоль в стиле Nintendo Game Boy

Опубликовано 04 июля 2024, 16:30
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В Китае начался приём предзаказов на портативную консоль в стиле Nintendo Game BoyРетро всё ещё в силе
Китайский бренд портативных игровых компьютеров и мини-ПК Ayaneo начал принимать предзаказы на новую портативную консоль Ayaneo Pocket DMG в стиле легендарной Nintendo Game Boy. Сообщаются и некоторые характеристики.
© Arthur Zhang / AYANEO Discord
Известно, что устройство работает на платформе Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2 с графическим процессором Adreno A32, оснащено 3,92" OLED-экраном с разрешением 1240х1080 пикселей. Также предусмотрена активная система охлаждения.
Консоль получила стандартные органы управления, как то: один стик, тачпад, триггеры L/R, нераздельную крестовину, кнопки ABYX и другие инструменты. При этом такие характеристики, как объём памяти и ёмкость аккумулятора, не раскрываются.
В Китае для оформления предзаказа необходимо внести предоплату в размере 1599 юаней — лишь часть от полной стоимости. Сколько Pocket DMG стоит полностью, пока неизвестно.