В Китае отели начать завлекать посетителей возможностью поиграть в дефицитный PlayStation 5

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В Китае отели начать завлекать посетителей возможностью поиграть в дефицитный PlayStation 5Звучит как очень странное, на заманчивое предложение
Релиз PlayStation 5 состоялся ещё осенью 2020 года, но до сих пор консоль остаётся дефицитной. На фоне этого предложение от китайская сети отелей Golden Tulip Shanghai Rainbow Hotel выглядит достаточно интересным.
Так, гостиница в некоторых своих номерах предлагает посетителям консоль PlayStation 5 с парой джойстиков и огромным 85-дюймовым телевизором Sony Bravia. А для ещё большего погружения, к нему подключён саундбар Sony HT-ST5000, способный воспроизводить звук 7.2.1, сообщает Ruetir.
Что интересно, есть информация, согласно которой появление таких номеров реализовано совместно с местным подразделением самой Sony.
О том, в какие игры можно поиграть на PS5, ничего неизвестно. Но на рекламных «буклетах» можно обнаружить God of War, Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II, FIFA и т.д.