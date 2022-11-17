В Китае перестанут работать Overwatch и World of Warcraft. Но не из-за санкций

С издателем по ключевым условиям не смог договориться китайский партнёр NetEase, о чём сообщил основатель и исполнительный директор компании Уильям Дин. Причиной раздора, вероятнее всего, стали вопросы владения интеллектуальной собственностью и контроль над данными миллионов игроков из КНР.

Лицензии истекают 23 января, а из продажи игры будут изъяты в ближайшее время. Для Blizzard это также потеря серьёзного рынка. И сможет ли в дальнейшем издатель работать в Китае — большой вопрос.

«Мы приложили много усилий и старались вести переговоры с Activision Blizzard, чтобы продолжить наше сотрудничество и работать для наших преданных игроков из Китая. Однако в процессе появились существенные разногласия по ключевым условиям, и мы не смогли достичь соглашения», — заявил Уильям Дин.