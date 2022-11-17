Игры
19:11, 17 ноября 2022
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В Китае перестанут работать Overwatch и World of Warcraft. Но не из-за санкций

Китайский партнёр и издатель не договорились

Китайские геймеры вскоре лишатся возможности играть в популярные во всём мире игры World of Warcraft, StarCraft, Overwatch, Diablo, Hearthstone и другие, издателем которых является американская студия Blizzard Entertainment.

В Китае перестанут работать Overwatch и World of Warcraft. Но не из-за санкций

С издателем по ключевым условиям не смог договориться китайский партнёр NetEase, о чём сообщил основатель и исполнительный директор компании Уильям Дин. Причиной раздора, вероятнее всего, стали вопросы владения интеллектуальной собственностью и контроль над данными миллионов игроков из КНР.

Лицензии истекают 23 января, а из продажи игры будут изъяты в ближайшее время. Для Blizzard это также потеря серьёзного рынка. И сможет ли в дальнейшем издатель работать в Китае — большой вопрос.

«Мы приложили много усилий и старались вести переговоры с Activision Blizzard, чтобы продолжить наше сотрудничество и работать для наших преданных игроков из Китая. Однако в процессе появились существенные разногласия по ключевым условиям, и мы не смогли достичь соглашения», — заявил Уильям Дин.

Источник фото:Уngadget.com
Источник:Bloomberg
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