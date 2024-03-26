В Китае приговорили к смерти топ-менеджера игровой компании

Линь Ци основал Yoozoo — также известную как Youzu Interactive — в 2009 году и стал одним из самых богатых предпринимателей своей страны. Его состояние оценивалось примерно в 6,8 млрд юаней на момент смерти.

Компания также владеет правами на экранизацию трилогии «Трехтелое», бестселлера китайской научной фантастики, и Сю Яо был руководителем дочерней компании, ответственной за связанный с этим бизнес.