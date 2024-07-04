В Китае создали клон портативной недоконсоли PlayStation Portal с возможностью запускать ретро-игры

Опубликовано 04 июля 2024, 09:16
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В Китае создали клон портативной недоконсоли PlayStation Portal с возможностью запускать ретро-игрыЯпонцы, вам не стыдно?
В Китае появилась новая портативная ретро-консоль M25, которая подозрительно напоминает одно из устройств Sony.
Стоимость новинки составляет менее $87.99 за версию 64 и 128 ГБ — количество памяти на цену не влияет. M25 оснащена компактным дисплеем, батареей средней ёмкости, 4 ГБ оперативной памяти и работает под управлением EmuELEC 4.3.
В основе M25 лежит чип Rockchip RK3566, аналогичный тому, который устанавливается в другие ретро-консоли, такие как Anbernic RG503 и GKD Mini Plus. При этом внешне устройство является практически полной копией PlayStation Portal.
M25 оснащена стандартным набором кнопок управления и дисплеем размером 4.3 дюйма с разрешением 480 x 272 пикселя. Несмотря на скромные характеристики, консоль предлагает отличные возможности для любителей ретро-игр по доступной цене.