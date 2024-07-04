В Китае создали клон портативной недоконсоли PlayStation Portal с возможностью запускать ретро-игры

Стоимость новинки составляет менее $87.99 за версию 64 и 128 ГБ — количество памяти на цену не влияет. M25 оснащена компактным дисплеем, батареей средней ёмкости, 4 ГБ оперативной памяти и работает под управлением EmuELEC 4.3.

В основе M25 лежит чип Rockchip RK3566, аналогичный тому, который устанавливается в другие ретро-консоли, такие как Anbernic RG503 и GKD Mini Plus. При этом внешне устройство является практически полной копией PlayStation Portal.