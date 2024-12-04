В китайской соцсети появилось видео с контроллерами Joy-Con от Nintendo Switch 2

Опубликовано 04 декабря 2024, 07:141 мин.
В китайской соцсети появилось видео с контроллерами Joy-Con от Nintendo Switch 2Видна преемственность поколений
На китайской платформе Bilibili появилось видео, демонстрирующее предполагаемые контроллеры Joy-Con для консоли Nintendo Switch 2.
Утечка показывает, что общий дизайн контроллеров остался схожим с текущим поколением, включая IR-камеры и кнопки SL и SR.
Однако на задней части устройства можно заметить новый элемент, похожий на педаль, что подтверждает более ранние слухи о магнитной системе крепления.
Nintendo пока никак не комментирует утечку. Тем не менее, президент компании Сюнтаро Фурукава ранее заявлял, что официальный анонс новой консоли состоится до апреля 2025 года.
Слухи о Switch 2 продолжают множиться, предлагая как информацию о технических характеристиках, так и о дизайне и даже возможной дате релиза.
Так, например, инсайдеры сообщают, что анонс новинки может состояться уже в январе.