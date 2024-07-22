В коде уже вышедшей игры нашли следы неанонсированной PlayStation 5 Pro

Ранее журналист Том Хендерсон заявил, что PlayStation 5 Pro планируется к выпуску в 2024 году, предположительно осенью или зимой.

Также портал The Verge сообщал, что весной 2024 года Sony обратилась к разработчикам с просьбой подготовить свои игры к поддержке новой версии консоли и уделить внимание технологии трассировки лучей.