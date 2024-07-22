В коде уже вышедшей игры нашли следы неанонсированной PlayStation 5 Pro

Опубликовано 22 июля 2024, 07:48
1 мин.
В коде уже вышедшей игры нашли следы неанонсированной PlayStation 5 ProРелиз консоли все ближе
Датамайнер под ником ThatBomberBoi обнаружил в файлах игры No Man's Sky упоминание неанонсированной PlayStation 5 Pro, известной под кодовым названием Trinity.
Эти данные появились после выхода масштабного обновления Worlds Part 1, что указывает на подготовку разработчиков к скорому релизу новой консоли.
Согласно найденной информации, настройки для PlayStation 5 Pro включают повышенное разрешение и улучшенное качество воды, что отличается от стандартной PlayStation 5.
Ранее журналист Том Хендерсон заявил, что PlayStation 5 Pro планируется к выпуску в 2024 году, предположительно осенью или зимой.
Также портал The Verge сообщал, что весной 2024 года Sony обратилась к разработчикам с просьбой подготовить свои игры к поддержке новой версии консоли и уделить внимание технологии трассировки лучей.