В коллекционное издание новой Far Cry 6 добавят точную копию огнемета

Коллекционное издание нового тайтла в фирменном онлайн-магазине Ubisoft оценено в 199 долларов или приблизительно 14 тыс рублей. Стоит отметить, что в его составе можно также найти Season Pass с дополнительным контентом. Сама игра, к слову, станет доступной для покупки лишь в следующем году, а именно 18 февраля.