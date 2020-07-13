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В коллекционное издание новой Far Cry 6 добавят точную копию огнемета
Его стоимость составит 199 долларов
Напомним, что вчера вечером состоялась крупная онлайн-презентация Ubisoft Forward, в ходе которой была официально анонсирована Far Cry 6. Сейчас же стало известно, что в коллекционное издание нового тайтла добавят точную копию огнемета “Tostador”.
Сообщается, что сам огнемет будет реализован из семи частей, а его длина будет равна 72 см. Также покупатели коллекционного издания получат артбук формата А4, металлическую коробку с изображениями героев тайтла, порядка 10 наклеек партизанского движения, OST, брелок с собакой на колёсах и карта вымышленной страны Яры.
Коллекционное издание нового тайтла в фирменном онлайн-магазине Ubisoft оценено в 199 долларов или приблизительно 14 тыс рублей. Стоит отметить, что в его составе можно также найти Season Pass с дополнительным контентом. Сама игра, к слову, станет доступной для покупки лишь в следующем году, а именно 18 февраля.