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В компьютерных играх начали банить за упоминание 1989 года

Казалось бы, причем тут Китай?
Многие пользователи социальной сети Reddit обратили внимание на необычную цензуру на киберспортивных соревнованиях. Так, на англоязычных трансляциях азиатского “минора” по Counter-Strike: Global Offensive банят за упоминание числа “1989”.

Так как это пользователи Reddit, они устроили полноценное расследование относительно того, почему именно число “1989”. В результате долгих поисков, была найдена версия, которая как минимум звучит очень правдоподобно.

По мнению участников расследования, цензура связана с событиями, произошедшими в Китае в 1989 году. Тогда произошла настоящая бойня на площади Тяньаньмэнь, в Пекине. В это время в Китае в течение нескольких месяцев проходили акции протеста, участие в которых принимали студенты. По итогу 4 июня того же года протестующие были разогнаны с помощью танков, от 200 до 1000 человек, данные разнятся, погибли. После окончания протеста огромное количество людей оказались в тюрьме, а некоторые даже были казнены. Международное сообщество крайне негативно отозвалось о действиях правительства Китая, в результате чего против страны были введены санкции. Сам Китай пытается максимально скрыть этот эпизод из своей истории, всячески замалчивая последствия тех событий.

Учитывая, что цензура в китайском сегменте видеоигр, так или иначе связанная с государством, является нормой (достаточно вспомнить запрет на упоминание Винни-Пуха на китайских серверах Overwatch), версия пользователей Reddit относительно причин на запрет числа “1989” выглядит вполне реалистично.

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