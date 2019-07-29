В компьютерных играх начали банить за упоминание 1989 года

Так как это пользователи Reddit, они устроили полноценное расследование относительно того, почему именно число “1989”. В результате долгих поисков, была найдена версия, которая как минимум звучит очень правдоподобно.

По мнению участников расследования, цензура связана с событиями, произошедшими в Китае в 1989 году. Тогда произошла настоящая бойня на площади Тяньаньмэнь, в Пекине. В это время в Китае в течение нескольких месяцев проходили акции протеста, участие в которых принимали студенты. По итогу 4 июня того же года протестующие были разогнаны с помощью танков, от 200 до 1000 человек, данные разнятся, погибли. После окончания протеста огромное количество людей оказались в тюрьме, а некоторые даже были казнены. Международное сообщество крайне негативно отозвалось о действиях правительства Китая, в результате чего против страны были введены санкции. Сам Китай пытается максимально скрыть этот эпизод из своей истории, всячески замалчивая последствия тех событий.

Учитывая, что цензура в китайском сегменте видеоигр, так или иначе связанная с государством, является нормой (достаточно вспомнить запрет на упоминание Винни-Пуха на китайских серверах Overwatch), версия пользователей Reddit относительно причин на запрет числа “1989” выглядит вполне реалистично.