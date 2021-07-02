В компьютерных играх появится реклама

Известно, что разработчиком рекламной платформы playerWON стала компания Simulmedia. Причем специалисты тестировали интеграцию рекламы в играх уже более 12 месяцев. Платформа позволит разработчикам игр внедрять в свои работы рекламу, продолжительностью 15 и 30 секунд, как это принято на ТВ. Плюсы есть и для игроков — за просмотр им будут давать мелкие внутриигровые предметы.

Специалисты Simulmedia заявляют, что результаты исследования показали, что геймеры не против просматривать до 10 рекламных видео за вознаграждение. На данный момент компания уже заключила сделки с представителями индустрии, в числе которых Electronic Arts и Hi-Rez Studios. Запуск платформы в десятках компьютерных и консольных игр появится до конца текущего года.