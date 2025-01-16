В консоли Nintendo Switch 2 появится возможность активации голосового чата

Опубликовано 16 января 2025, 23:151 мин.
В консоли Nintendo Switch 2 появится возможность активации голосового чатаРазработчики разместят на джойстике новую кнопку
Дата-майнеры, или специалисты по сбору данных, обнаружили новую функцию под названием Campus в последней версии операционной системы Nintendo Switch 2 — Switch OS.
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Скорее всего, эта функция будет связана с новой кнопкой «C» на правом Joy-Con, джойстике консоли Nintendo Switch 2, и будет поддерживать групповой и голосовой чат для 12 подписчиков Nintendo Switch Online. Предполагается также, что Campus будет работать аналогично кнопкам Share на Xbox и PlayStation.
Отмечается, что новое дополнение напоминает функции геймерской социальной сети Miiverse для Wii U и Nintendo 3DS, которая была закрыта в 2017 году.