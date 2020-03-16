В контроллере нового PlayStation 5 может появиться съемный сенсорный экран
Так, согласно информации, указанной в патенте, в контроллер будет внедрен съемный сенсорный экран, с помощью которого геймеры смогут взаимодействовать с игрой. В патенте также были найдены схематические изображения, благодаря которым выяснилось, что сенсорный экран могут расположить на месте актуального тачпада. Вероятно, благодаря ему игроки получат дополнительную тактильную связь во время игры. Кроме того, на данный экран также предусмотрен вывод дополнительной информации, в частности текста, меню, карт и прочей.
Однако и это еще не все особенности, которые могут ждать нас в грядущем Dualshock 5. Так, предполагается, что новый тачскрин сможет выводить символы Брайля, а это, в свою очередь, подарит возможность и людям,страдающим проблемами со зрением, получать дополнительную текстовую информацию.