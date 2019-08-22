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Сегодня 18:08

В корабельный симулятор World of Warships наконец добавили подводные лодки

Морские сражения становятся реалистичнее

Компания Wargaming представила очередное обновление для популярного корабельного симулятора World of Warships, давно ожидаемое поклонниками игры. Теперь она официально подтвердила, что команда ведёт полноценную разработку и трудится над внедрением подводных лодок в PvP режимы.

Как отметили разработчики, в ближайшее время пройдут первые этапы закрытого тестирования нового игрового процесса с подводными лодками. Первопроходцами класса станут американские и немецкие субмарины.

После закрытого тестирования подводные лодки станут доступны для всех желающих на специальном сервере. Затем разработчики планируем добавить подводные лодки в основной клиент игры. Там новый класс будет доступен только в рамках специального режима, где будет проходить этап финальной настройки в течение нескольких месяцев.

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