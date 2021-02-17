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В космический симулятор Star Citizen можно сыграть бесплатно до 26 февраля
До 2:59 по Москве
Разработчик видеоигр Cloud Imperium Games запустил акцию, в рамках которой в космический симулятор Star Citizen можно сыграть бесплатно вплоть до 26 февраля.
Чтобы воспользоваться бесплатным периодом игры в Star Citizen необходимо создать новый аккаунт или зайди под существующим, ввести код GETINTOTHEVERSE и установить клиент. Эти манипуляции и позволят воспользоваться бесплатным доступом к игре. Геймеры смогут принять участие в космических боях с пиратами на смертоносном корабле Anvil Arrow. Также в игре предоставляется возможность добывать ценную руду на MISC Prospector и стать космическим дальнобойщиком на корабле MISC Freelancer.
Узнать об акции подробнее можно перейдя по этой ссылке. Завершится она 26 февраля в 2:59 по Москве.