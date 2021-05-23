В космический симулятор Star Citizen можно временно сыграть бесплатно

Так, в рамках события invictus Launch Week 2951, приуроченного к празднованию в честь служащих ВМФ (Военно-морской флот) и других вооруженных сил за их неустанную службу, разработчики решили предоставить геймерам бесплатный доступ к Star Citizen.

Сыграть в игру бесплатно можно вплоть до 3 июня. Раздача проходит на сайте robertsspaceindustries, перейти на него можно по этой ссылке.