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В космический симулятор Star Citizen можно временно сыграть бесплатно
До 3 июня
В космический симулятор Star Citizen можно временно сыграть бесплатно. Соответствующее объявление разместили разработчики тайтла на сайте robertsspaceindustries.
Так, в рамках события invictus Launch Week 2951, приуроченного к празднованию в честь служащих ВМФ (Военно-морской флот) и других вооруженных сил за их неустанную службу, разработчики решили предоставить геймерам бесплатный доступ к Star Citizen.
Сыграть в игру бесплатно можно вплоть до 3 июня. Раздача проходит на сайте robertsspaceindustries, перейти на него можно по этой ссылке.
Напомним, что прямо сейчас в цифровом магазине Epic Games Store проходит бесплатная раздача баскетбольного симулятора NBA 2K21. Ухватить его со 100% скидкой можно вплоть до 27 мая 18:00 по московскому времени.