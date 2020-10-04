Игры
Сегодня 08:00
В космическую стратегию EVE Online добавили возможность играть с отключенной графикой
Это нужно для прироста производительности
Разработчик массовой многопользовательской космической стратегии EVE Online добавил возможность играть с отключенной графикой. Это нужно для прироста производительности.
Так, геймеры смогут ликвидировать любые трехмерные визуальные элементы с экрана, оставляя лишь текстовые поля интерфейса пользователя. Таким образом компания обеспечила игроков возможностью снизить графическую нагрузку на компьютер, что особенно актуально в процессе крупных сражений, в рамках которых лишь в одной области могут принимать участие более 6000 кораблей. В то же время, благодаря тому, что игроки смогут удалить 3D-элементы, можно добиться прироста производительности.
Война в EVE подошла к переломному моменту, и сейчас самое время добавить опцию ″повышения производительности″ — функцию, которую часто просят наши хардкорные игроки. Очевидно, что этот вариант предназначен только для самых экстремальных ситуаций, но, как мы все знаем, EVE состоит из экстремальных ситуаций, и с бушующей войной каждый кадр на счету.
Стоит отметить, что на данный момент пользоваться нововведением могут лишь тестировщики, однако обещается, что уже в ближайшие недели его смогут оценить все желающие.