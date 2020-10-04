В космическую стратегию EVE Online добавили возможность играть с отключенной графикой

Так, геймеры смогут ликвидировать любые трехмерные визуальные элементы с экрана, оставляя лишь текстовые поля интерфейса пользователя. Таким образом компания обеспечила игроков возможностью снизить графическую нагрузку на компьютер, что особенно актуально в процессе крупных сражений, в рамках которых лишь в одной области могут принимать участие более 6000 кораблей. В то же время, благодаря тому, что игроки смогут удалить 3D-элементы, можно добиться прироста производительности.