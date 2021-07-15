В крупнейшем онлайн-кинотеатре Netflix появятся видеоигры

Игры
Сегодня в 14:04
В крупнейшем онлайн-кинотеатре Netflix появятся видеоигрыНаправление возглавит бывший руководитель Facebook и EA Games
Некоторое время назад в сети появились слухи, согласно которым Netflix хочет предложить своим пользователям не только кино и сериалы, но также и видеоигры. Сейчас же стали известны свежие подробности о внезапной инициативе крупнейшего онлайн-кинотеатра.
Согласно данным Bloomberg, новая функция может появиться на платформе уже в 2022 году. Для этих целей компания даже наняла бывшего топ-менеджера игрового издателя Electronic Arts и Facebook Майка Верду.
Отметим, что Верду в своё время отвечал за разработку игр и прочего контента для VR-шлемов Oculus. А в Electronic Arts он принимал участие в создании мобильных версий The Sims и Plants vs. Zombies, а также игр по «Звёздным войнам».