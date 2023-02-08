В легендарной Doom 1993 года выхода нашли поддержку четырёх мониторов

Если быть точнее, то речь идёт о возможности сыграть в Doom v1.1, подключив к компьютеру сразу четыре дисплея. При этом игра, вышедшая в далёком 1993 году, найдёт применени всем четырём мониторам.

Первые три она использует для отображения окружения главного героя, в то время как последний будет выделен по отрисовку карты.

Отметим, что поддержка нескольких мониторов доступна лишь в версии игры 1.1. В более поздних сборках она была удалена из-за обновления сетевого кода.

Напомним, что оригинальный Doom — это та самая игра, которую энтузиасты пытаются запустить практически на всём. Начиная от калькуляторов, заканчивая тестом на беременность и бортовым компьютером трактора.