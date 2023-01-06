В легендарной Minecraft появился один из жилых районов Таганрога

В натуральном масштабе энтузиаст воссоздал реально существующую часть Таганрога, как она выглядит зимой. По его словам, все старые дома и флигели 19 века, советские постройки, детские площадки, магазины, дороги существуют на самом деле. Всего artemin01 воссоздал 4 квартала.

Энтузиаст рассказал, что в некоторых домах геймерам будут доступны детализированные подъезды и квартиры.

«Вы сможете почувствовать, как выглядит и чувствует себя типичный русский человек, живущий в типичном российском городе зимой», — сказано в описании карты.