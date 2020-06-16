В легендарный соревновательный шутер Counter-Strike 1.6 можно сыграть прямо из браузера

Сообщается, что для того, чтобы сыграть в Counter-Strike 1.6 прямо из браузера необходимо лишь перейти на этот сайт, выбрать местоположение серверов и нажать на сохранение. Далее же сайт выдаст список доступных для игры серверов. По данным источника, бесплатные сервисы на данный момент доступны в Азии, Канаде, Европе, США, Индии, а также Бразилии. Стоит также отметить, что доступен и частный сервер для аренды, однако для этого предусмотрена отдельная плата.

В любом случае, геймеры в любой момент могут совершенно бесплатно и официально установить самую последнюю игру из серии Counter-Strike в сервисе цифровой дистрибуции Steam.