В М.Видео появились цифровые карты пополнения для Steam, PlayStation и Xbox

Теперь клиенты могут приобрести коды для Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo, Blizzard и Roblox прямо на сайте или в приложении ритейлера.

Карточки позволяют быстро и безопасно пополнять игровые кошельки без использования зарубежных банковских карт. Оплата осуществляется в рублях, а активация занимает всего несколько минут.

По словам руководителя департамента «Сервисы» Ивана Круглова, запуск нового направления отвечает запросу покупателей, которые ищут удобные способы оплаты игр и подписок, и укрепляет позиции компании как эксперта в сфере цифровых решений.

Карты доступны в разных номиналах — от 100 до 20 000 рублей. С их помощью можно приобретать игры, дополнения, внутриигровую валюту и подписки, включая PlayStation Plus, Xbox Game Pass и Nintendo Switch Online.