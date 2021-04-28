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В магазин Xbox вернулась гоночная игра от создателей GTA
Причём по крайне приятной цене
Интернет-пользователь под ником litebrite выяснил, что в магазин Xbox внезапно вернулась гоночная игра от создателей GTA — Midnight Club: Los Angeles Complete Edition.
Проект, разработанный Rockstar San Diego, оценили в 8,39 доллара (около 630 рублей) и предлагают пользователям Xbox One, Xbox Series X и S. Как пишет ТН, игры серии Midnight Club исчезли из официальных цифровых магазинов ещё в 2018 году. Тогда в качестве причины называлось «истечение сроков на лицензию музыкальных композиций».
Что интересно, подобное, некоторое время назад, стало причиной исчезновения GTA IV из Steam. Правда, вопрос быстро был решён — музыка, лицензия на которую ушла из рук разработчиков, была из игры вырезана.