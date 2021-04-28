В магазин Xbox вернулась гоночная игра от создателей GTA

Проект, разработанный Rockstar San Diego, оценили в 8,39 доллара (около 630 рублей) и предлагают пользователям Xbox One, Xbox Series X и S. Как пишет ТН, игры серии Midnight Club исчезли из официальных цифровых магазинов ещё в 2018 году. Тогда в качестве причины называлось «истечение сроков на лицензию музыкальных композиций».