В магазине приложений Microsoft появится функция модульной загрузки игр

Это обновление позволит игрокам выбирать, какие компоненты игры они хотят загрузить после установки. Таким образом, пользователи смогут управлять тем, что загружается на их компьютеры, особенно если они имеют старое оборудование или ограниченный накопитель.

Как отмечается, некоторые игры поставляются с различными режимами и текстурными пакетами (наборами файлов для изменения игровых текстур блоков, предметов и интерфейса), что может быть избыточным для старых компьютеров. Модульная загрузка позволит пользователям выбирать только необходимые компоненты и экономить место на жёстком диске и ширину канала связи.

«Хотя многие предпочитают играть через Steam, это улучшение является полезным, особенно для пользователей программы Microsoft Game Pass и тех, кто хочет сэкономить деньги и ресурсы», — отмечает источник.