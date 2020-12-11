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В Microsoft рассказали, когда владельцы iPhone и iPad смогут сыграть в Xbox-игры
Точно не в этом году
Напомним, что этим летом Microsoft открыла свой облачный игровой сервис Xbox xCloud. Первыми участниками проекта стали владельцы Galaxy Note 20, тогда как пользователи смартфонов Apple были обделены этой возможностью. Сейчас же в Microsoft рассказали, когда владельцы iPhone и iPad смогут сыграть в Xbox-игры.
Xbox xCloud представляет из себя облачный сервис, благодаря которому можно играть в коллекцию игр Xbox Game Pass Ultimate с помощью смартфона. При этом нет необходимости находится в этот момент дома. Владельцы iPhone не получили эту возможность ввиду проблем с политикой безопасности Apple, которая и ограничила поддержку xCloud для iOS.
Согласно данным источников, изменится эта ситуация уже в следующем году. Так, Xbox планирует, что весной 2021 года будет запущена программа xCloud Beta с Game Pass Ultimate для iOS и компьютеров. Отмечается, что на iPhone и iPad будет как минимум одно ограничение - пользоваться сервисом можно будет только через браузер.