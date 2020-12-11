В Microsoft рассказали, когда владельцы iPhone и iPad смогут сыграть в Xbox-игры

Xbox xCloud представляет из себя облачный сервис, благодаря которому можно играть в коллекцию игр Xbox Game Pass Ultimate с помощью смартфона. При этом нет необходимости находится в этот момент дома. Владельцы iPhone не получили эту возможность ввиду проблем с политикой безопасности Apple, которая и ограничила поддержку xCloud для iOS.

Согласно данным источников, изменится эта ситуация уже в следующем году. Так, Xbox планирует, что весной 2021 года будет запущена программа xCloud Beta с Game Pass Ultimate для iOS и компьютеров. Отмечается, что на iPhone и iPad будет как минимум одно ограничение - пользоваться сервисом можно будет только через браузер.