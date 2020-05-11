В Microsoft рассказали о влиянии коронавируса на видеоигры

Он напомнил, что видеоигры разрабатываются поэтапно, однако в связи с запретами, обусловленными коронавирусом, некоторые этапы были приостановлены. Спенсер поделился, что сильнее всего пострадали этапы, связанные с записью музыки для тайтлов, а также разработка анимации методом захвата движения.

В Microsoft также отметили, что стандартная реализация анимации, текстур, а также графики для игр осталась почти неизменной, так как разработчики способны выполнять данные этапы и удаленно. По словам эксперта, игры, которые должны быть представлены в текущем году могут и вовсе не ощутить воздействие ограничений, обусловленных коронавирусом.