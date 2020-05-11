Игры
Сегодня 09:50
В Microsoft рассказали о влиянии коронавируса на видеоигры
Более всего могут пострадать от пандемии игры 2021 года
Издание Business Insider опубликовало материал, в рамках которого глава корпорации Microsoft Фил Спенсер рассказал о влиянии коронавируса на видеоигры. По его словам, больше всего подвержены негативному воздействию от пандемии игры, которые должны быть представлены в следующем году.
Он напомнил, что видеоигры разрабатываются поэтапно, однако в связи с запретами, обусловленными коронавирусом, некоторые этапы были приостановлены. Спенсер поделился, что сильнее всего пострадали этапы, связанные с записью музыки для тайтлов, а также разработка анимации методом захвата движения.
В Microsoft также отметили, что стандартная реализация анимации, текстур, а также графики для игр осталась почти неизменной, так как разработчики способны выполнять данные этапы и удаленно. По словам эксперта, игры, которые должны быть представлены в текущем году могут и вовсе не ощутить воздействие ограничений, обусловленных коронавирусом.