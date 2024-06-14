В «Мире танков» появится техника 11 уровня

Релиз намечен на 22 января 2025 года. В этом году игре исполнится 14 лет и за все это время она постоянно развивалась: добавлялись новые механики, нации, ветки техники и проводились различные игровые события.

До сих пор танки 10 уровня были верхом успеха и главной наградой для игроков, но в следующем году это изменится. Впервые в истории игры появятся танки 11 уровня. Уже ведутся работы по созданию этих уникальных боевых машин.

На текущий момент известно, что получить новые танки можно будет бесплатно. Детали по нациям, способам получения, возможным отдельным боям 11 vs 11 и изменениям карт пока не раскрыты. Но скоро явно появится больше информации.