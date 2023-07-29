В многопользовательском режиме Call of Duty появился преследующий игроков вирус

Червь проникает на компьютеры игроков, которые подключаются к скомпрометированной системе. Как именно вирус проник в инфраструктуру игры, неизвестно. Понятно только, что хакерам удалось найти некую уязвимость и исполнять вредоносный код на компьютерах игроков.

Причём об угрозе сообщил геймер ещё 26 июня, другой подтвердил, что атаки совершает червь. И только 26 июля Activision заявила о том, что «изучает сообщения о проблеме» и отключила многопользовательский режим.