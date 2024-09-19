В Mortal Kombat 1 добавили главного злодея серии «Крик» и показали его Fatality

Опубликовано 19 сентября 2024, 08:591 мин.
В Mortal Kombat 1 добавили главного злодея серии «Крик» и показали его FatalityВыглядит ужасающе интересно
До выхода сюжетного дополнения Khaos Reigns к Mortal Kombat 1 осталось меньше недели.
В честь приближающегося релиза Warner Bros. Games и NetherRealm Studios представили зрелищный и жестокий трейлер, в котором засветился главный злодей серии фильмов «Крик».
В трёхминутном трейлере показаны яростные сражения, знакомые и новые персонажи, а также жестокие и изобретательные фаталити.
Особый интерес вызвали несколько анималити — приемы, в которых персонажи превращаются в животных или насекомых. Обновление с этой функцией выйдет бесплатно одновременно с Khaos Reigns.
Фанаты с восторгом отметили отсылки к прошлым играм, особенно к Mortal Kombat (2011) в анималити Нуб Сайбота, а также фаталити Призрачного лица из «Крика».
Khaos Reigns поступит в продажу 24 сентября.