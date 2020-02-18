В Mortal Kombat добавили Анджелину Джоли и Скарлетт Йоханссон при помощи искусственного интеллекта

При этом обе актрисы “сыграли” одного персонажа — Соню Блейд. Помимо них в видео “засветились” и прочие известные лица. Так, Кристоферу Ламберту досталась “роль” Рейдэна — того самого бога грома, которого актер в свое время сыграл в реальной экранизации файтинга. Лицо Дженнифер Лоуренс досталось Кэсси Кейдж, Донни Йен “перевоплотился” в воина Кун Лао. С полным роликом вы можете ознакомиться чуть ниже.

Напомним, что в конце прошлого года в сети появилось видео, на котором Киану Ривз якобы предотвращает ограбление в магазине при помощи навыков боевых единоборств. То видео, к слову, также было создано при помощи искусственного интеллекта deepfake.