В мрачную игру по мотивам приключений Пиноккио сыграли 7 млн человек

Lies of P — мрачный экшн, вдохновлённый классической литературой, а геймплей основан на приключениях Пиноккио. И в своих соцсетях разработчики рассказали, что с сентября в Lies of P сыграло 7 млн пользователей.

Игра, которую высоко оценили и игроки, и критики, уже ждёт продолжения и DLC — дополнения.