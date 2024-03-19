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Игры
Опубликовано 19 марта 2024, 19:53
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В мрачную игру по мотивам приключений Пиноккио сыграли 7 млн человек

Разработчики поделились радостной новостью
Студия Neowiz сообщила о том, что вышедшая в сентябре 2023 года игра Lies of P набрала 7 млн игровых сеансов.
В мрачную игру по мотивам приключений Пиноккио сыграли 7 млн человек

© Neowiz

Lies of P — мрачный экшн, вдохновлённый классической литературой, а геймплей основан на приключениях Пиноккио. И в своих соцсетях разработчики рассказали, что с сентября в Lies of P сыграло 7 млн пользователей.

Игра, которую высоко оценили и игроки, и критики, уже ждёт продолжения и DLC — дополнения.

Источник:Канобу
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#игры
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#экшн