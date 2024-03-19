В мрачную игру по мотивам приключений Пиноккио сыграли 7 млн человек

Опубликовано 19 марта 2024, 19:53
1 мин.
В мрачную игру по мотивам приключений Пиноккио сыграли 7 млн человекРазработчики поделились радостной новостью
Студия Neowiz сообщила о том, что вышедшая в сентябре 2023 года игра Lies of P набрала 7 млн игровых сеансов.
© Neowiz
Lies of P — мрачный экшн, вдохновлённый классической литературой, а геймплей основан на приключениях Пиноккио. И в своих соцсетях разработчики рассказали, что с сентября в Lies of P сыграло 7 млн пользователей.
Игра, которую высоко оценили и игроки, и критики, уже ждёт продолжения и DLC — дополнения.