В новейшей Battlefield 2042 нашли русский рэп

Так, во время поездки на транспорте, игрокам предлагается послушать аналог радио. И внимательные геймеры из России заметили, что в игре периодически встречаются композиции на русском. Причём не просто композиции, а рэп-песни.

Видео с демонстрацией подобного шедевра опубликовал YouTube-пользователь Михаил Шевкун.

Пользователи уже успели отреагировать на это, каждый по-своему. Кто-то отнёсся к выбору жанра с юмором, кто-то на полном серьёзе начал бойкотировать покупку игры.

Напомним, что релиз Battlefield 2042 состоится 19 ноября 2021 года на всех основных платформах — ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S.