В новейшей Battlefield 2042 нашли русский рэп

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В новейшей Battlefield 2042 нашли русский рэпПоследний раз подобное можно было встретить в GTA IV
Прямо сейчас Electronic Arts проводит масштабный бета-тест своего новейшего военного шутера — Battlefield 2042. На удивление отечественных игроков, в ней нашлось место русскому рэпу во время боевых баталий.
Так, во время поездки на транспорте, игрокам предлагается послушать аналог радио. И внимательные геймеры из России заметили, что в игре периодически встречаются композиции на русском. Причём не просто композиции, а рэп-песни.
Видео с демонстрацией подобного шедевра опубликовал YouTube-пользователь Михаил Шевкун.
Пользователи уже успели отреагировать на это, каждый по-своему. Кто-то отнёсся к выбору жанра с юмором, кто-то на полном серьёзе начал бойкотировать покупку игры.
Напомним, что релиз Battlefield 2042 состоится 19 ноября 2021 года на всех основных платформах — ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S.