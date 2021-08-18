В новой компьютерной игре показали драку космонавтов двух стран на Луне

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В новой компьютерной игре показали драку космонавтов двух стран на ЛунеТак в игре развивается цивилизация
В новой игре для ПК и Xbox Game Pass появились сценарии соперничества между представителями разных стран. В релизе, представленном разработчиком Amplitude Studios, показано, как на Луне столкнулись астронавты из США и Бразилии.
Речь идёт об игре Humankind, пошаговой 4x-стартегии, в которой игроки должны построить свою цивилизацию, основанную на наследиях исторических культур. Всего в игре, по сообщениям источника, их представлено 60.
Как отмечается, игру можно приобрести для приставки Xbox Game Pass и для ПК — Steam, Epic Games Store.