В новой компьютерной игре показали драку космонавтов двух стран на Луне

Речь идёт об игре Humankind, пошаговой 4x-стартегии, в которой игроки должны построить свою цивилизацию, основанную на наследиях исторических культур. Всего в игре, по сообщениям источника, их представлено 60.

Как отмечается, игру можно приобрести для приставки Xbox Game Pass и для ПК — Steam, Epic Games Store.