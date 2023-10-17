В новом игровом сервисе Netflix может появиться культовая GTA

18:00, 17 октября 2023
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В новом игровом сервисе Netflix может появиться культовая GTAНо как игра будет работать, пока непонятно
После того, как компания Netflix открыла доступ к своему новому игровому стриминговому сервису, появилась информация, что среди представленных игр может появиться GTA.
О какой части идёт речь, неизвестно. Точно, что Netflix и Take-Two Interactive провели переговоры по этому поводу.
О результатах переговоров ничего неизвестно. Также неясно, каким может быть механизм работы Grand Theft Auto в игровом стриминге Netflix.
Источник:The Wall Street Journal
Автор:Андрей КадуковТеги:
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