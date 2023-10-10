В новую Assassin's Creed добавили кота фанатки игры по её просьбе

В новую Assassin's Creed добавили кота фанатки игры по её просьбеЧтобы увековечить животное в игре
Разработчики французской студии Ubisoft, которой принадлежит популярная игра Assassin's Creed, добавили в последнюю часть серии с подзаголовком Mirage кота с необычным узором на морде. Таким образом студия выполнила просьбу одной из поклонниц игры.
© Ubisoft
У некой Аланны Сэс умер кот с узором на морде в виде логотипа Assassin's Creed (АС). Она является фанаткой игры и попросила разработчиков увековечить её питомца. Об этом узнал другой фанат под ником suckashelfboi101 и рассказал об этом сообществу.
В итоге игроки прониклись этой историей и стали делать тематические мемы, а коту дали «игровую» кличку Котосин.
«Пожалуйста, добавьте в игру этого кота, на драгоценной морде которого изображён логотип AC. Он принадлежал моей семье и недавно пересёк радужный мост. Я с радостью заплачу за кофе и пончики всем членам команды, готовым сверхурочно поработать над моей просьбой», — написала Сэс в одной из соцсетей.