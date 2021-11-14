В новую Battlefield 2042 добавили «вежливых людей»Разработчики уже извинились за это
В проекте нашли один из обликов российского военнослужащего Петра Гусковского, который разработчики подписали Little Green Man, что в русской локализации превратилось в «Зелёного человечка».
Пользователи Twitter (судя по всему, преимущественно украинские) начали закидывать аккаунты DICE и Electronic Arts претензиями по поводу случившегося. Они обвинили компанию в том, что в Battlefield 2042 добавили облик «российских террористов».
Представители DICE уже извинились, заявив, что название модели было «неумышленной отсылкой к реальным событиям». Они уже пообещали изменить название скина в ближайшее время.
Напомним, что понятие «зелёные человечки» или «вежливые люди» появилось в 2014 году. Так называли вооружённых людей в военной экипировке без опознавательных знаков, блокировавших соединения украинской армии в Крыму. Чуть позже Владимир Путин признал, что «вежливые люди» были представителями российских вооруженных сил.