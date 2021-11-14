В новую Battlefield 2042 добавили «вежливых людей»

В проекте нашли один из обликов российского военнослужащего Петра Гусковского, который разработчики подписали Little Green Man, что в русской локализации превратилось в «Зелёного человечка».

Пользователи Twitter (судя по всему, преимущественно украинские) начали закидывать аккаунты DICE и Electronic Arts претензиями по поводу случившегося. Они обвинили компанию в том, что в Battlefield 2042 добавили облик «российских террористов».