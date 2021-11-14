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В новую Battlefield 2042 добавили «вежливых людей»

Разработчики уже извинились за это
Полноценный релиз Battlefield 2042 состоится лишь 19 ноября 2021 года. Но накануне состоялся запуск раннего допуска. И практически сразу после этого игра попала в небольшой скандал.
В новую Battlefield 2042 добавили «вежливых людей»

В проекте нашли один из обликов российского военнослужащего Петра Гусковского, который разработчики подписали Little Green Man, что в русской локализации превратилось в «Зелёного человечка».

Пользователи Twitter (судя по всему, преимущественно украинские) начали закидывать аккаунты DICE и Electronic Arts претензиями по поводу случившегося. Они обвинили компанию в том, что в Battlefield 2042 добавили облик «российских террористов».

В новую Battlefield 2042 добавили «вежливых людей»

Представители DICE уже извинились, заявив, что название модели было «неумышленной отсылкой к реальным событиям». Они уже пообещали изменить название скина в ближайшее время.

Напомним, что понятие «зелёные человечки» или «вежливые люди» появилось в 2014 году. Так называли вооружённых людей в военной экипировке без опознавательных знаков, блокировавших соединения украинской армии в Крыму. Чуть позже Владимир Путин признал, что «вежливые люди» были представителями российских вооруженных сил.

Источник: DTF
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