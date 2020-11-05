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В новую часть Assassin's Creed добавят звезду спорта
Речь о популярном американском бейсболисте
Компания Ubisoft опубликовала на своем официальном YouTube-канале новое видео, благодаря которому стало известно, что в новую часть Assassin's Creed добавят звезду спорта. Речь о популярном американском бейсболисте и аутфилдере клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Коди Беллинджере.
Спортсмен, как выяснилось, сыграет в роли персонажа по имени Отта Слаггассон. Причем помимо внешности Беллинджера персонаж позаимствует его голос, а также анимацию. Спортсмен отметил, что имя персонажа, которому он подарит внешность и не только, в переводе звучит как “мощный подающий”, что намекает на его особенности. Так, Отта Слаггассона научили подавать мяч, а другие геймеры смогут вызывать его на спортивный поединок.
Круто было почувствовать себя викингом. Я вёл себя как викинг и добавил к этому бейсбольные удары. Вы не сможете со мной подраться, но, дойди дело до потасовки, Отта Слаггассон победил бы.