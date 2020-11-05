В новую часть Assassin's Creed добавят звезду спорта

Спортсмен, как выяснилось, сыграет в роли персонажа по имени Отта Слаггассон. Причем помимо внешности Беллинджера персонаж позаимствует его голос, а также анимацию. Спортсмен отметил, что имя персонажа, которому он подарит внешность и не только, в переводе звучит как “мощный подающий”, что намекает на его особенности. Так, Отта Слаггассона научили подавать мяч, а другие геймеры смогут вызывать его на спортивный поединок.