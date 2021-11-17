В новую игру Halo Infinite добавили шутку по крылатой фразе Дмитрия Медведева

В 2016 году Дмитрий Медведев посещал Крым и произнёс знаменитую фразу: «Денег нет, но вы держитесь». В игре появилась созвучная подсказка: «Щитов нет, но вы держитесь». Такая подсказка появляется, когда щит отключается и уходит на перезарядку при очень сильных повреждениях.