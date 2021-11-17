В новую игру Halo Infinite добавили шутку по крылатой фразе Дмитрия Медведева

Игры
Сегодня в 20:39
1 мин.
В новую игру Halo Infinite добавили шутку по крылатой фразе Дмитрия МедведеваВозможно, она тоже станет мемом
В русскоязычной версии игры Halo: Infinite появилась шуточная подсказка, основанная на словах бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева, которые стали мемом.
В 2016 году Дмитрий Медведев посещал Крым и произнёс знаменитую фразу: «Денег нет, но вы держитесь». В игре появилась созвучная подсказка: «Щитов нет, но вы держитесь». Такая подсказка появляется, когда щит отключается и уходит на перезарядку при очень сильных повреждениях.
И приз зрительских симпатий уходит к локализаторам Halo Infinite pic.twitter.com/uolij5bxYa— Бoрoдатый Крейг (@sun_brooo) November 16, 2021
Напомним, бесплатный мультиплеерный режим к игре Halo Infinite вышел 15 ноября. Релиз одиночной кампании запланирован на 8 декабря.
Источник: Канобу