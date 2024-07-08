В Нью-Йорке власти потратили десятки тысяч долларов на PlayStation-игры для заключенных

Эти деньги были использованы для покупки 1247 игр, включая Mortal Kombat 1 и Street Fighter 6, а также Madden NFL и NBA 2K24.

Департамент исправительных учреждений Нью-Йорка надеется, что доступ к видеоиграм поможет сократить количество драк и нарушений правил среди заключенных, особенно среди молодежи.

Некоторые сотрудники тюрем поддерживают эту меру, утверждая, что видеоигры служат мотиватором для заключенных вести себя хорошо.

Однако критики считают, что это не оправдывает затрат и только поощряет преступников. Бывший сотрудник исправительного учреждения Rikers Целестино Монклова считает, что предоставление таких привилегий заключенным способствует росту преступности.

Глава Ассоциации благосостояния сотрудников исправительных учреждений Бенни Босцио также раскритиковал это решение, заявив, что деньги лучше было бы потратить на улучшение условий содержания и работы в тюрьмах, например, на установку кондиционеров в жаркую погоду.